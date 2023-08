Pinterest Schweiz: Neuer Country Manager of EMEA Growth Sales

Clément Schvarzt wird die Leitung der Sales-Strategie und -Massnahmen in den Wachstumsmärkten der EMEA-Region verantworten von Pinterest, darunter fallen die Niederlande, die nordischen Länder, Spanien, Italien, die Schweiz, Österreich und Polen. Darüber hinaus zählen die Leitung der Teams sowie die Zusammenarbeit mit Werbetreibenden zu seinem Verantwortungsbereich, heisst es in in einer Mitteilung. Schvarzt wird von London aus an Head of EMEA Sales Milka Privodanova berichten.

Bevor er zu Pinterest kam, war Schvartz mehr als drei Jahre lang bei Meta tätig, wo er die Sales-Strategie und -Massnahmen für Mittelstandskunden in Nordamerika leitete. Vor seiner Zeit bei Meta hatte Schvartz verschiedene leitende Positionen bei Google in Dublin inne, wo er eng mit den Bereichen Produkt und Technik zusammenarbeitete und die globale Go-to-Market-Strategie für Unternehmensplattformen wie DoubleClick Search und Google Analytics 360 leitete. Davor war er in verschiedenen Funktionen bei Unilever und Orange tätig.

«Clément Schvartz ist eine versierte Führungspersönlichkeit mit grosser Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung von Wachstumsmärkten über alle Branchen hinweg. Seine tiefgreifende Erfahrung in den Bereichen Technologie und Konsumgüter sowie seine Erfolge für Kunden und Agenturen unterschiedlicher Grösse machen ihn zu einer idealen Besetzung für den Ausbau unseres Geschäfts in unseren EMEA-Wachstumsmärkten«, wird Milka Privodanova, Head of EMEA Sales bei Pinterest, zitiert.

«Die Menschen brauchen heute mehr denn je Inspiration und Millionen von ihnen suchen täglich auf Pinterest danach. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Marken das Potenzial dieser einzigartigen Plattform zu erschließen und Werbetreibende mit einer kaufkräftigen Zielgruppe in Kontakt zu bringen, die bereits nach Produkten und Ideen sucht, um ihre Pläne in die Tat umzusetzen», wird Clément Schvartz, Country Manager of EMEA Growth Sales bei Pinterest, zitiert. (pd/wid)