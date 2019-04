Im Mai 2020 soll in Zürich erstmals ein internationales Festival für Digitale Kunst DA Z (Digital Art Zurich) stattfinden. Konzipiert und realisiert wird das Festival von Riverside Culture, einem neuen Unternehmen für Kulturprojekte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Während mehrerer Tage sollen an verschiedenen Standorten Zürichs zwischen dem international bekannten Kunstzentrum «Löwenbräukunst» und der Kunsthochschule ZHdK Ausstellungen, Installationen, Interventionen, Performances, Musikevents und Talks stattfinden, die sich mit den aktuellen Entwicklungen der Digitalen Kunst befassen. Besonderheit des DA Z und Unterscheidung zu anderen Digitalfestivals ist dessen ausschliessliche Konzentration auf Kunst. Damit sollen auch gesellschaftliche Fragen nicht etwa in Symposien oder Podiumsveranstaltungen, sondern allein in den Ausdrucksformen digitaler Kunst thematisiert werden.

Die Initianten und das Team

Initiiert wird das Festival vom Medienkünstler, Kunstwissenschaftler und Autor Hans Peter Riegel sowie der Strategie- und Kommunikationsexpertin Tanja Hollenstein. Ergänzt wird das Gründerteam durch die Galeristin Barbara Seiler. Neben einem eigenen Team ambitionierter Kunstvermittler lädt das Festival prominente Gastkuratoren ein, einzelne Bereiche des Festivals zu gestalten.

Mit der Erstausgabe des DA Z beziehen sich die Initianten auf das Erbe des «Tweakfests», des ersten, heute legendären digitalen Kulturfestivals in Zürich – dieses fand von 2005 bis 2010 statt.

Neben der Konzeption des Festivals ist Riverside Culture auch für den Auftritt des Festivals und dessen Kommunikation zuständig. Riverside Culture ist ein junges Unternehmen, das Kulturprojekte konzipiert und realisiert sowie den gesellschaftlichen Dialog mit Kulturschaffenden und Kulturvermittlern fördert. Gleichzeitig berät Riverside Culture Kulturschaffende, Kulturvermittler, kulturelle Institutionen, Organisationen und Unternehmen. (pd/cbe)