Smile.direct: NFT-Auktion für den guten Zweck lanciert

Non Fungible Tokens sind nicht austauschbare digitale Vermögenswerte, beispielsweise ein Kunstwerk in Form eines Bildes oder Videos. Durch die Verbindung mit einer Blockchain wie Ethereum ist garantiert, dass sie nicht kopiert werden können. Die NFT-Technologie ist gerade in aller Munde und stellt diverse Branchen auf den Kopf. Mitunter den Kunstmarkt, da Künstlerinnen und Künstler plötzlich neue, digitale Vertriebskanäle besitzen, um mit ihrer Kunst ein weltweites Publikum zu erreichen, wie es in einer Mitteilung heisst.

NFT-Charity-Auktion auch international Neuland

Durch den ersten Charity-NFT der Versicherungsbranche, will die Online-Versicherung Smile, nun erste Erfahrungen mit der spannenden Technology sammeln. Einerseits, um Lösungsansätze für zukünftige Risiken im digitalen Raum auszutesten; andererseits, um mit Charity-Partner Viva von Agua auf innovative Weise die Community zu befähigen, Gutes zu tun und ein aktuelles Trinkwasserprojekt in Afrika zu unterstützen. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch international ist Smile damit eines der ersten Unternehmen überhaupt, das eine NFT-Auktion mit der Community ausschliesslich zugunsten eines Nachhaltigkeitsprojekts durchführt.

Zusammenarbeit mit Influencer Zeki und dem Zürcher Künstler Oibel

Die Smile NFT-Auktion startet heute Donnerstag auf OpenSea, dem grössten NFT-Marketplace, und dauert knapp drei Wochen, bis zum 19. Juni 2022. Die NFT-Kunstwerke wurden gemeinsam mit Smile Influencer Zeki sowie dem Züricher Künstler Oibel entwickelt. Oibel hat ugandische Wurzeln und arbeitet seit 2015 mit Viva con Agua zusammen. Zeki ist neu Markenbotschafter von Viva con Agua und Gesicht des ersten Charity-NFTs. Er wird seine affinen Social Media Communities nutzen, um auf die Auktion aufmerksam zu machen. Verkauft werden vier Varianten eines Kunstwerkes in Auflagen von 1 bis 100 Stück. Das Unikat wird zu einem Startpreis von 400 Franken versteigert. Die übrigen Varianten kosten je nach Auflage zwischen 20 und 200 Franken. Das gesammelte Geld kommt vollständig dem neuen Trinkwasserprojekt von Viva con Agua in Uganda zugute.

Neue Spenden bei jedem NFT-Wiederverkauf – dank Smart Contract

Mit der NFT-Auktion macht Smile erste Erfahrungen mit Smart Contracts. Diese sind eine Art digitale, sich selbsterfüllende Verträge, welche auf der Blockchain-Technologie basieren. Die Bedingungen der Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer werden dabei direkt in Codezeilen geschrieben und automatisch ausgeführt. Im Falle der NFT-Auktion hat Smile festgelegt, dass bei jedem Wiederverkauf eines Smile NFTs automatisch fünf Prozent der Verkaufssumme an Viva con Agua gespendet werden.

«NFTs sind nicht nur fürs Gaming oder Sammeln digitaler Assets spannend, sondern sie haben auch grosses Potenzial im Fundraising für einen guten Zweck. Als digitaler Vorreiter der Versicherungsbranche gehen wir auch hier mutig voran und sammeln gleichzeitig wertvolle Erfahrungen mit neuen Möglichkeiten wie Smart Contracts, zur Sicherheit im digitalen Raum. Wie bei jedem unserer smile.green Engagements ist Technology der Enabler, damit wir alle als Community etwas Sinnvolles tun können für die Nachhaltigkeit in unserem Alltag», wird Pierangelo Campopiano, CEO von Smile, in der Mitteilung zitiert. (pd/mj)