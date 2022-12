Die überwiegende Mehrheit der Verbraucher weltweit (86 Prozent) wünscht sich eine All-in-one-Plattform für Video-Streaming, Fantasy-Sport, Social Media, E-Commerce und mehr, so der «Reinvent for Growth»-Bericht des Consulters Accenture. Befragt worden sind 6000 Verbraucher, um deren Vorlieben und Verhaltensweisen in Bezug auf ihre Online-Unterhaltung zu verstehen.

Vier von zehn würden für einen All-in-one-Dienst sogar bezahlen. Darüber hinaus wünschen sich 61 Prozent die Möglichkeit, ihre Streaming-Profile plattformübergreifend zu teilen, um eine bessere Personalisierung von Inhalten zu ermöglichen.

Zu komplex, zu viele Optionen

«Es gibt Grenzen für das, wofür Verbraucher bezahlen werden, und nur ein gewisses Mass an Komplexität und Optionen, mit denen sie bereit sind, umzugehen», sagt John Peters, Managing Director in der Media & Entertainment Industry Practice von Accenture. Es sei an der Zeit, Unterhaltungsökosysteme neu zu erfinden, damit Medienunternehmen zu profitablem Wachstum übergehen könnten, indem sie den Verbrauchern helfen, alles zu bekommen, was sie brauchen und wollen. Weitere Ergebnisse des Berichts unterstreichen laut Peters die Notwendigkeit für Medienunternehmen, ihre operativen und inhaltlichen Strategien zu überdenken.

So haben sich 35 Prozent der Verbraucher in den vergangenen zwölf Monaten von mindestens einem der fünf führenden Streaming-Videodienste abgemeldet, und 26 Prozent sagen, Derartiges zu planen. 72 Prozent klagen darüber, dass sie nicht finden konnten, was sie sehen wollten, sechs Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Mehr als die Hälfte der Verbraucher (55 Prozent) weisen darauf hin, dass sie von der Anzahl der zur Auswahl stehenden Streamingdienste überwältigt sind, wobei 26 Prozent sagen, dass es mehr als zehn Minuten dauern kann, bis sie das Richtige gefunden haben. Im vergangenen Jahr waren es nur 17 Prozent.

«Für die Plattformen der Zukunft ist die Schaffung von attraktiven Angeboten entscheidend, die die Abwanderungslust zügeln und den Umsatz steigern», unterstreicht Imran Shah, Managing Director der Communications, Media & Technology Industry Group von Accenture. «Gleichzeitig müssen sie es den Verbrauchern ermöglichen, Inhalte leicht zu finden und darauf zuzugreifen.» (pte/cbe)