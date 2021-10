TX Group/Tamedia: Öffentliches Bug-Bounty-Programm gestartet

Im November und Dezember 2020 waren die Medien von Tamedia Ziel eines grossangelegten Cyberangriffs (persoenlich.com berichtete). Ziel solcher Attacken ist es, die Verfügbarkeit von Computersystemen, Netzwerken und Webseiten zu stören. Der Angriff war massiv – die Auswirkungen für die Leserinnen und Leser in der Schweiz jedoch dank umfassender Schutzmassnahmen relativ gering.

Regelmässig finden neben Grossangriffen auch kleinere Attacken auf die Medien von Tamedia und weitere Angebote der TX Group statt wie deren Chief Information Security Officer Andreas Schneider gemäss einer Mitteilung sagt: «Wir investieren laufend in Security-Massnahmen, die sich insbesondere bei Cyber-Angriffen auszahlen. Denn für unsere digitalen Angebote bauen wir Security von Anfang an ein, was auch einen DDoS-Schutz beinhaltet. Es geht sogar so weit, dass wir mit unseren Bug-Bounty-Programm Hacker dafür bezahlen, Schwachstellen bei uns zu finden.»

Neben Schutzmassnahmen für einzelne Geräte, Applikationen und Netzwerke gehört seit längerem auch ein Bug-Bounty-Programm zu den Massnahmen von Tamedia und der TX Group. Auf Einladung nahmen bereits über 1000 Sicherheitsexperten und Hacker am bisher geschlossenen Programm teil. Reto Matter, Chief Technology Officer von Tamedia: «Durch die Öffnung soll die Zahl der Teilnehmenden noch einmal deutlich gesteigert werden. Ziel ist es, Schwachstellen auf den Newssites, den Apps und den Backend-Systemen von Tamedia zu finden, die es einem Angreifer ermöglichen würden, die Systeme zu überlasten, auf Daten zuzugreifen oder schädliche Codes in die Systeme einzuschleusen.»

In einem solchen Programm wird pro gefundene Sicherheitslücke bezahlt. Tamedia und TX Group bauen dabei gemäss Mitteilung auf die Partnerschaft mit der Firma BugCrowd, einem der weltweit grössten Anbieter für Bug-Bounty-Programme. «Unsere Bug-Bounty-Programme gehören bereits seit längerem zu den wirksamsten Massnahmen unserer Product-Security-Strategie. Dieses Programm öffentlich anzubieten, ist die Krönung unserer Anstrengungen, die sicherste News-Plattform der Schweiz zu bauen», sagt Andreas Schneider und ergänzt: «Die Erkenntnisse aus unseren Bug-Bounty-Programmen nutzen wir, um unsere Entwicklerinnen und Entwickler entsprechend zu schulen. So können wir Schwachstellen beseitigen, bevor sie überhaupt auftreten.»

Plattformen zu hacken, sei normalerweise eine Straftat, wie es weiter heisst. Bei einem Bug-Bounty-Programm handle es sich um ethisches Hacking, bei dem Hacker bewusst in Systeme eindringen und gezielt nach Schwachstellen suchen würden. Da sie sich an bestimmte Regeln hielten, würden sie rechtlich nicht belangt. (pd/tim)