Nemuk: «Personalisierte Prozesse faszinieren mich»

Herr Witzig, Sie werden CEO von Nemuk. Warum haben Sie AZ Direct verlassen?

Es war eine sehr interessante Zeit bei der AZ Direct AG, die dem Bereich Digital Marketing von Bertelsmann angehört. Ich war dort auf Mandatsbasis tätig, woraus die Anstellung als CEO entstanden ist. In dieser Zeit durfte ich die Grundlagen für ein nachhaltiges Wachstum legen. Mein Nachfolger René Koller wird nun diesen Weg als ausgewiesener Vertriebs- und Fachexperte fortsetzen. Ich möchte meinen persönlichen Weg weitergehen und mich mit meinen Erfahrungen auch operativ bei Nemuk einbringen. Verbunden mit Nemuk bin ich bereits seit 2001, nämlich als Gründungsmitglied und Verwaltungsrat.

Wer ist Ihr Vorgänger?

Eine oder einen direkten VorgängerIn gibt es nicht. Die Aufgaben der Geschäftsführung wurden bisher auf die Partner verteilt. Auch künftig wollen wir möglichst hierarchiefrei und kompetenzen-orientiert zusammenarbeiten.

Sie sagen von sich selbst, eine Leidenschaft für «Daten, Prozesse und Dialoge» zu haben. Wie äussert sich diese Leidenschaft in Ihrem persönlichen Alltag?

Datengestützte, automatisierte und personalisierte Prozesse über die gesamte Customer Journey faszinieren mich. Mit zeitnahen, sauberen Datengrundlagen und einem geeigneten Marketing Automation Tool ist heute die Industrialisierung von repetitiven Marketing-Aufgaben möglich. Dies war bisher zu aufwändig und teuer. Unternehmen können heute automatisiert und im richtigen Moment die passenden Informationen und Angebote präsentieren. Dies führt zu mehr Leads und Abschlüssen. Diese Entwicklung mit zu verfolgen und zu nutzen ist sehr spannend – als Konsument und Unternehmer.

Sie haben beim Projekt Willingness-to-share-personal-Data mitgemacht, also in der Analyse, was braucht es, damit Konsumenten dazu bereit sind, ihre Daten zu teilen. Das Ziel war es, einen Willingness-to-Share-Index (WTS-Index) zu entwickeln, der die Datenteilbereitschaft von Konsumenten erklärt und vorhersagt. Wie weit sind Sie damit?

Zusammen mit dem Institut für Marketing der ZHAW als Forschungspartner und der Unterstützung von Innosuisse (vormals KTI) durften wir das Projekt durchführen. Die wissenschaftlichen Modellierungen sind abgeschlossen und das Produkt steht. Aktuell findet der Praxistest mit einem Wirtschaftspartner statt. Am 31. März wird das Projekt «offiziell» abgeschlossen und das Produkt im Markt sein. Bereits jetzt berät das AZ Direct Analytics Team von Roger Dobler Unternehmen im Bereich WTS und ab April kann der WTS Index operativ genutzt werden.

Und welches ist die wichtigste Dienstleistung, die Nemuk anbietet?

Als Pionier im Permission Marketing stehen bei Nemuk nach wie vor E-Mail-Marketing- Dienstleistungen im Zentrum. Dieser Bereich hat sich technologisch und konzeptionell zu Marketing-Automation und Multi-Channel-Lösungen weiterentwickelt. Als erster und einzig zertifizierter Partner von Emarsys in der Schweiz konnten wir diese Entwicklung konsequent mitmachen. Wir bieten hier umfassende Lösungen, Services und Inhalte für Dialogmarketing entlang der Customer Journey, um unsere Kunden in der erfolgreichen Leadgenerierung, Bestandeskundenpflege und -entwicklung zu unterstützen.

In welche Richtung wollen Sie die Agentur in den nächsten beiden Jahren weiterentwickeln?

Das Marketing-Automation-Potential ist bei vielen Unternehmen noch nicht erschlossen, insbesondere bei KMU. Basierend auf unserer Kernkompetenz und einem verstärkten Fokus auf die Daten möchten wir uns weiterentwickeln. Je nach Bedarf bieten wir die Implementation der Lösung an und begleiten die Weiterentwicklung «on demand», oder wir übernehmen zusammen mit Partnern oder bestehenden Dienstleistern des Auftraggebers den gesamten Managed Service. (eh)







Tobie Witzig hat die Fragen schriftlich beantwortet.