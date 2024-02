Mobilfunk bei Blackouts

Plan fällt bei Telekomfirmen durch

Die Mobilfunknetze sollen auch nach einem grossen Stromausfall funktionieren. Der Bund will die Telekomfirmen zur Installation von Batterien und Diesel-Generatoren für 145 Millionen Franken pro Jahr verpflichten. In der Vernehmlassung fiel die Vorlage komplett durch.

Die drei in der Schweiz aktiven Anbieter Swisscom, Sunrise und Salt müssen laut Bund an zentralen Standorten und an den Sendeanlagen eine Notstromversorgung installieren. (Bild: Pixabay)