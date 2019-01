Rob Nicolas: Rahel Egli in die Geschäftsleitung berufen

Rahel Egli ist seit eineinhalb Jahren bei Rob Nicolas tätig und verantwortet den Ausbau der Digital-Advertising-Dienstleistungen und der datengetriebenen Strategien. Egli habe über acht Jahre Digital-Marketing-Erfahrung auf Kunden- sowie Agenturseite. Dabei war sie zuletzt für das Digital Marketing von Calida mitverantwortlich und habe unter anderem die erste programmatische Brand-Kampagne initiiert.

Darüber hinaus habe sich sich Rob Nicolas in den letzten Monaten vergrössert und zähle «zahlreiche Neuzugänge im Kundenportfolio», wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Google Partner setzt die Agentur im Bereich Digital Advertising auf «neuste Technologien und Strategien». Gemäss dem Slogan «State of Digital Marketing» will die Agentur weiter «als Pionier für Digital Marketing in Graubünden» tätig sein. Dafür würden neue Mitarbeiter gesucht, «die das Mindset und den Qualitätsanspruch der Agentur teilen».

Rob Nicolas mit Sitz in Chur ist laut eigenen Angaben die erste Digital-Marketing-Agentur Graubündens und wurde im Jahr 2013 gegründet. (pd/eh)