Y1 Digital: Ramon Forster wird CEO der Schweizer Tochter

Ramon Forster übernimmt ab sofort die Position des CEO von Y1 Digital Schweiz. Forster verfügt über langjährige Erfahrung in der Unternehmensführung. Er werde er für die Go-to-Market-Strategie, das Business Development und die regionale Führung des Unternehmens verantwortlich sein, schreibt Y1 Digital in einer Medienitteilung. Seine Expertise in den Bereichen Product Information Management, E-Commerce und Customer Experience werde er nutzen, um Y1 Digital auch in der Schweiz zu etablieren, heisst es weiter.

Erfahrung beim Swiss ICT Investor Club

Forster bringt zwanzig Jahre Berufserfarung in der ICT-Branche mit. So war unter anderem CEO von Picturepark Content Systems. Als Investor und Jurymitglied beim Swiss ICT Investor Club verfügt Ramon Forster zudem über Kenntnisse in den Bereichen Operational Excellence, Sales Strategy und Business Development. Forster wird neben seiner Tätigkeit für Y1 Digital weiter mit seiner eigenen Firma Frenic – Technology Consulting & Management Technologieunternehmen bei ihren digitalen Transformationsprojekten beraten.

Y1 Digital Schweiz wird seinen Sitz in Aarau haben und plant, das Team sukzessive in den verschieden Sprachregionen der Schweiz auszubauen. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Lösungen für den E-Commerce: von Digital Branding und Design über UX/UI, Entwicklung, Cloud-Services bis hin zu digitalem Marketing und umfassenden Beratungsleistungen. Hauptsitz ist Karlsruhe mit weiteren Standorten in Deutschland und Österreich, sowie nun auch in der Schweiz. (pd/nil)