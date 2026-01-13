Publiziert am 13.01.2026

Das Zürcher Unternehmen hat eine cloudbasierte Infrastruktur entwickelt, die Live-Sportübertragungen ohne Kamerateams oder Übertragungswagen vor Ort ermöglicht. Die Technologie nutzt KI-gestützte Kameras mit automatischer Verfolgung des Spielgeschehens sowie automatisierte Produktionsabläufe und cloudbasierte Regie (persoenlich.com berichtete).

Das System kann mit bis zu fünf Kameras arbeiten und bietet Funktionen wie Replay-Highlights sowie ein Video-Review-System für Schiedsrichter. Laut RED.Sport Network liegen die Produktionskosten damit deutlich unter herkömmlichen Übertragungsmethoden. Die Plattform richtet sich insbesondere an weniger bekannte Sportligen.

Die ISC International Sports Awards zeichnen jährlich Innovationen in der globalen Sportindustrie aus. Für RED.Sport Network ist es bereits die dritte internationale Auszeichnung, teilt Ringier mit. Bei den SportsPro Media Awards gewann die Plattform zuvor Gold als «Breakthrough Platform of the Year» sowie Silber in der Kategorie «Best in Fan Engagement». (pd/spo)