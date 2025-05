What the Duck: Rosarot lanciert neue Social-Media-Agentur

Publiziert am 13.05.2025

Die Kreativagentur Rosarot erweitert ihr Angebot mit der Social-Media-Agentur «What the Duck». Die neue Unit beschäftigt sich mit kanalgerechter und zielgruppenspezifischer Kommunikation, die «nicht einfach mit Content brüllt, sondern strategisch vorgeht» und aus der Marke heraus denkt, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Das Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung und Umsetzung von Social-Media-Strategien, Content-Konzepten, redaktioneller Begleitung sowie kanalübergreifender Kampagnen. Das Angebot beinhaltet auch Paid Media, Performance-Formate und datengetriebenes Targeting, zusammen mit Influencer- und Creator-Kollaborationen.

«Passion für frischen Content»

Matthias Koller, der die Geschäftsführung von What the Duck parallel zu seiner Rolle als Co-CEO bei Rosarot übernimmt, beschreibt das Team laut Mitteilung so: «Bei uns zählt nicht das Geburtsjahr, sondern die Passion für frischen Content. Von Strategie bis Text, von Motion Design bis Performance, Media und Content Creation: Jede:r bringt Expertise, Leidenschaft und ein sicheres Gespür für Plattformen, Trends und Tonalität mit.»

In einem persoenlich.com-Interview ergänzt Koller: «Ich glaube was uns einzigartig macht, ist die Nähe zu Rosarot. Eine Agentur, die schon seit jeher alles konsequent aus der Marke heraus denkt und macht.» Das Team von What the Duck vereine «kreative Köpfe mit digitaler Denke» und habe in den vergangenen Monaten Kunden wie FocusWater, Saas-Fee / Saastal Tourismus, Amnesty International, Bank Avera, Volenergy (BP), Ticketcorner und Rosada gewonnen.

René Karrer, Gründer und Co-CEO von Rosarot, sagt: «Mit What the Duck schaffen wir eine Unit, die sich ausschliesslich auf Social Media fokussiert, aber strategisch fest in der Markenarbeit verankert bleibt. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einem eigenständigen Team mit hoher Reaktionsfähigkeit – ohne auf inhaltliche Tiefe zu verzichten.»

Die Agentur wurde mit einer Teaserkampagne mit Enten auf Social Media vorgestellt. Laut Koller erreichte die Kampagne über 204'000 Views auf Social Media und über 400'000 Impressions insgesamt – ohne Media-Budget. (pd/cbe)