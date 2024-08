Publiziert am 25.08.2024

Im Visier hätten die SBB Sprayer, die in der Nacht in Bahnareale eindringen. Dies berichtet die NZZ am Sonntag. Sprayer verursachen jährlich Schäden in Millionenhöhe. Nun macht eine Videodrohne des Typs Beehive Jagd auf die Vandalen. Sie fliegt automatisch und reagiert auf verdächtige Bewegungen.

Die Fachstelle Video und Graffiti der Transportpolizei erhielt vom Bundesamt für Zivilluftfahrt eine Bewilligung für «automatisierte Drohnenoperationen ausserhalb des direkten Sichtkontakts», wie die NZZ am Sonntag weiter schreibt. Drohnen als Hilfspolizisten stehen in der Schweiz vor dem Durchbruch.

Kürzlich hielt das Thurgauer Obergericht fest, dass der Einsatz von Blitzerdrohnen, die Rasern nachjagen, legal sei. Zudem gab Anfang August die Swisscom bekannt, dass sie ein schweizweites Drohnennetzwerk aufbaut, welches auch Polizeikorps nutzen können (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)