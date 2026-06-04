Publiziert am 04.06.2026

Ohne Registrierung ist der Service kostenlos nutzbar. Registrierte Nutzerinnen und Nutzer profitieren von zusätzlichen Funktionen wie Transfer-Verwaltung, Passwortschutz und der Möglichkeit, Dateien anzufordern. Kostenpflichtige Abos bieten zusätzlichen Speicherplatz sowie weitere Sicherheitsfeatures wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Geoblocking, wie Hostpoint mitteilt.

«File Express» basiert auf einer Software-Lösung des Hostpoint-Tochterunternehmens Swiss Cyber Gate, die zu einer neuen Web-App weiterentwickelt wurde. Hostpoint richtet sich mit dem Angebot sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen wie Architekturbüros, Agenturen oder Anwaltskanzleien. (pd/cbe)