Publiziert am 26.11.2026

Die Autorinnen und Autoren fordern in einem in der Nacht auf Donnerstag veröffentlichten Bericht klare gesetzliche Leitplanken und rote Linien für solche sogenannten «Social-Scoring-Systeme».

«Smarte Handys, Wearables, Nutzerprofile, Suchverläufe - wir alle hinterlassen, bewusst oder unbewusst, eine Vielzahl digitaler Spuren», schreiben die Fachleute im Bericht. Social-Scoring-Systeme bündeln und übersetzen diese Informationen in mathematische Werte.

Während die Privatwirtschaft solche Methoden längst nutzt - etwa bei Bonitätsprüfungen oder Kundenbindungsprogrammen -, experimentieren auch staatliche und staatsnahe Akteure in der Schweiz zunehmend damit, wie TA-Swiss im Bericht festhält

Von Klimapunkten bis zur Asylverteilung

Als Beispiele nennt die Studie die Ende 2024 eingestellte App «Swiss Climate Challenge», die klimafreundliche Mobilität anhand von Standortdaten mit Punkten belohnte, und die Kampagne «Karma Rider» der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) für rücksichtsvolles Verhalten im öffentlichen Verkehr.

Auch das Staatssekretariat für Migration (SEM) testet demnach seit 2020 ein KI-gestütztes System, das die Verteilung von Asylsuchenden auf die Kantone optimieren soll. Der Algorithmus schätzt anhand persönlicher Merkmale wie Alter, Geschlecht, Herkunft und Sprachkenntnissen, in welchem Kanton die Chancen auf eine berufliche Integration am höchsten sind. Im Gesundheitsbereich verweist der Bericht zudem auf Bonusprogramme von Krankenkassen, die gesundheitsbewusstes Verhalten fördern sollen.

Chancen mit Risike

Solche Bewertungssysteme bieten laut den Studienautorinnen und -autoren durchaus auch Chancen. Sie könnten Verwaltungsabläufe effizienter gestalten, staatliche Leistungen gezielter vergeben und Menschen mit Anreizen zu gesellschaftlich oder ökologisch erwünschtem Verhalten motivieren. «Sie sind nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit Überwachung oder Zwang», schreibt das Forschungsteam im Bericht.

Ohne klare Leitplanken drohten sie jedoch, schrittweise Mechanismen der Klassifizierung, Kontrolle und Ausgrenzung einzuführen, die mit dem Schutz der Grundrechte und dem demokratischen Leben unvereinbar seien.

Undurchsichtige Algorithmen

Ein zentrales Problem ist laut der Studie die mangelnde Transparenz. Viele Algorithmen funktionieren demnach als undurchsichtige «Blackbox». Betroffene wissen oft nicht, welche Daten in die Bewertung einfliessen, wie diese gewichtet werden und wie ein bestimmter Punktwert zustande kommt. Dadurch wird es schwierig, behördliche Entscheide nachzuvollziehen und anzufechten.

Zudem weisen die Autoren darauf hin, dass Technik nicht neutral ist. Systementwickler legten mit der Auswahl von Indikatoren und Schwellenwerten fest, was welche Punkte gebe, und träfen damit faktisch politische Entscheidungen am Gesetzgeber vorbei.

Fliessen verzerrte Daten oder gesellschaftliche Vorurteile in die Programmierung ein, reproduzieren die Systeme bestehende Ungleichheiten und führen zu systematischer Diskriminierung, wie es weiter heisst.

Besonders problematisch wird es laut dem Bericht, wenn Daten aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen werden. So könnten beispielsweise schulische Daten in polizeiliche Risikoprofile einfliessen. Auch Bonusprogramme könnten Menschen benachteiligen, die bestimmte Vorgaben aufgrund ihres Alters oder einer chronischen Krankheit nicht erfüllen können.

Konformitätsdruck gefährdet Demokratie

Auf gesellschaftlicher Ebene warnt TA-Swiss vor einer schleichenden Einschränkung der individuellen Freiheit und Autonomie. Indem der Staat erwünschtes Verhalten belohne und abweichendes Verhalten abwerte, erzeuge er einen hohen Konformitätsdruck. Menschen könnten ihr Verhalten aus Angst vor schlechten Bewertungen anpassen oder auf kritische Äusserungen verzichten.

Damit greifen Social-Scoring-Systeme laut dem Bericht das Fundament der Schweizer direkten Demokratie an, die auf mündigen Bürgerinnen und Bürgern sowie einem freien gesellschaftlichen Aushandlungsprozess beruht.

Erarbeitet wurde der Bericht von einem interdisziplinären Forschungsteam von Interface Politikstudien, der Universität Neuenburg und der EPFL. (sda/spo)