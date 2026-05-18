Deliver.media: Schweizer Radio-Software gewinnt an der NAB Branchenpreis

Publiziert am 18.05.2026

Ausgezeichnet wurde «Musiccompanion», ein KI-gestütztes Werkzeug für Showvorbereitung, Voice Tracking und Musikplanung im Radio. Kern des prämierten Konzepts sind sogenannte «Molecules»: einzelne, redaktionell verifizierte Fakten zu Songs, Alben oder Künstlern, die als Bausteine für Moderationstexte und automatisch produzierte Voice Tracks dienen. Radiostationen können aus verifizierten «Molecules» direkt fertige Audiobeiträge mit synthetischer Moderationsstimme generieren und diese an gängige Playout-Systeme übermitteln, heisst es in einer Medienmitteilung.

Michael Buholzer, CEO von Deliver.media, war nach eigenen Angaben zum 20. Mal an der NAB Show: «Es ist der erste Preis, den wir nach Hause nehmen. Das freut uns riesig», lässt er sich in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)