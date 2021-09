OMG Schweiz: Sebastian Dicke wird neuer Chief Digital Officer

Vor seinem Wechsel zur OMG Schweiz war Sebastian Dicke bei verschiedenen Agenturnetzwerken tätig. Dies zuletzt in der Funktion als Managing Director der iProspect, in welcher er verantwortlich war für die Dentsu X, iProspect und das digitale Media-Geschäft der Dentsu international in der Schweiz.

Jens Brecht, CEO Omnicom Media Group Schweiz, lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Ich freue mich extrem, dass wir Sebastian für unser Team gewinnen konnten. Sowohl menschlich als auch fachlich ist er eine absolute Verstärkung. Mit seiner einzigartigen digitalen Expertise wird er die digitale Transformation unserer Branche mit unseren Kunden erfolgreich und nachhaltig gestalten.»

Und Sebastian Dicke sagt: «Das grosse Potential, die vielfältigen Möglichkeiten der OMG und die Fähigkeiten der Menschen vor Ort haben mir meine Entscheidung leicht gemacht. In allen unseren Überlegungen werden wir weiterhin den Fokus auf unsere Kunden behalten, um gemeinsam eine stetige Weiterentwicklung der Branche voranzutreiben. Ich schaue mit Freude und Zuversicht auf die gemeinsame Entwicklung neuer Lösungen – jetzt heisst es: Ärmel hochkrempeln und anpacken.» (pd/tim)