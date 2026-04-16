Publiziert am 16.04.2026

20 Minuten, Audienzz, Goldbach Audience, Teads, Ringier Advertising und Watson erfüllen weiterhin die Anforderungen des Gütesiegels und sind für den Zeitraum vom 1. April 2026 bis zum 31. März 2027 DAT-videozertifiziert. Dies teilte Digital Ad Trust Switzerland (DAT) am Donnerstag mit.

Die DAT-Video-Zertifizierung umfasst Standards in den Bereichen Brand Safety, Ad Fraud, Visibility und User Experience. Voraussetzungen für die Zertifizierung sind unter anderem der Einsatz international anerkannter Monitoring-Tools, definierte Grenzwerte bei Ad Fraud und Brand Safety sowie transparente Leistungskennzahlen.

«Die erneute Video-Zertifizierung dieser führenden Publisher zeigt, dass sich hohe Standards im Schweizer Digitalmarkt nachhaltig etablieren», wird Roland Ehrler, Präsident von Digital Ad Trust Switzerland, in der Mitteilung zitiert. Sie schaffe Vertrauen bei Werbeauftraggebern und stärke die Transparenz im digitalen Werbeökosystem.

Digital Ad Trust Switzerland wurde von den drei Verbänden IAB Switzerland, Leading Swiss Agencies (LSA) und Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) gegründet. Der Verein setzt sich für mehr Transparenz in der Digitalwerbung ein und verfolgt keine kommerziellen Zwecke. (pd/cbe)