Zürich City Hotels: Seco fördert Digitalprojekt «Synergy Board»

«Am Anfang stand der Wunsch nach einer interaktiven, digitalen Plattform für unsere Hotelkooperation, welche die Kommunikation und Interaktion zwischen den Mitgliedern erleichtert und fördert und dadurch Synergien maximal nutzt», lässt sich Matthias Ramer, Präsident der Kooperation Zürich City Hotels in der Mitteilung zitieren. Er fügt an: «Schnell realisierten wir das Potenzial einer solchen für unser Land neuartigen Plattform, die nach Lancierung als White Label für weitere Hotelkooperationspartner schweizweit genutzt werden soll. Wir schaffen mit unserem Synergy Board, so der Name des Portals, eine wirkungsorientierte und zukunftsfähige Lösung zur nachhaltigen Förderung des Wissenstransfers innerhalb von Kooperationen. Individuelle Kleinbetriebe bekommen Zugang zu einem breiten (Dienstleistungs-)Angebot und Netzwerk, das tägliche Aufgaben und Arbeiten von der analogen Welt in die digitale transformiert und somit zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung jedes einzelnen Hotels beiträgt.»

Das Synergy Board verspricht laut Mitteilung eine «digitale Transformation im Sinne des Austauschs von Kompetenz und Fachwissen mit klaren, messbaren Zielsetzungen in den Bereichen der Qualitäts- und Effizienzsteigerung, der Förderung der Nachhaltigkeit und der Kommunikation bei gleichzeitiger Kostenreduktion in unterschiedlichen Bereichen». Die Plattform sei beliebig ausbaubar und werde den künftigen Herausforderungen von kleineren und grösseren Hotelkooperationen gerecht. «Dies ist in Übereinstimmung mit der Tourismusstrategie des Bundes, die auch in der Projektförderung und im Bereich Wissenstransfer einen Schwerpunkt auf innovative, skalierbare, digitale Lösungen setzt», so Mireille Corger-Lattion, Stv. Leiterin Innotour. Innotour ist das Innovationsprogramm des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) für den Tourismus – es unterstützt das Synergy Board über die kommenden zwei Jahre mit einem sechsstelligen Frankenbetrag.

Nachdem die Finanzierung sichergestellt ist, erfolgt im Januar 2023 der Startschuss für den Bau des Grundgerüsts des webbasierten Portals, das neuste Technologien nutzen wird. Aufgrund der Bedürfnisanalyse der Zürich City Hotels wird die Plattform folgende Schwerpunktbereiche abdecken: Human Ressources, Pricing & Sales, interne Kommunikation und Lieferanten & Kooperationen. Für jeden Bereich wurden aufgrund der individuellen Bedürfnisse klare Ziele definiert.

«Wir sind davon überzeugt, dass zukunftsfähige Hotelkooperationen eine gesamtheitliche, digitale Lösung brauchen, die ihre Mitglieder (individuelle Kleinhotels), Synergien in entscheidenden Bereichen optimal nutzen lässt, um marktfähig zu bleiben. Wir freuen uns auf eine spannende und lehrreiche Entwicklungsphase», so Matthias Ramer im Namen des Zürich-City-Hotels-Projektteams und Nicoletta Müller von Innovation, Sales und Marketing, die mit ihrem Team das Projekt seit der Ideenfindung begleitet. (pd/tim)