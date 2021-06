Digital-Allianz: Silvano Oeschger wird Chef von OneLog

Silvano Oeschger übernimmt ab Juni 2021 die Geschäftsführung des Unternehmens OneLog. OneLog ist das Joint Venture von TX Group und Ringier, das die Einführung einer gemeinsamen Log-in-Technologie für Medienunternehmen in der Schweiz zum Ziel hat.

«Eine riesige Chance»

Der 31-jährige Oeschger ist derzeit als Senior Product Manager Technology bei der TX Group tätig und arbeitete zuvor während vierzehn Jahren in verschiedenen Funktionen bei Ringier, zuletzt als Senior Projekt Manager Data Services. In seiner neuen Funktion folgt Oeschger auf Abdi Scheybani, der die Schweizer Digital-Allianz von Beginn an als externer Gesamtprojektleiter geführt hatte. Oeschger wird dabei von Marcus Dauck, Head Publishing Technology & Services der Ringier AG, unterstützt, der OneLog als Senior Adviser begleiten wird. Dauck verfügt über eine dreissigjährige Karriere im IT-Bereich und über einer breitgefächerten Expertise der digitalen Publizistik. «Das gemeinsame Ziel der Schweizer Digital-Allianz ist, dass sich möglichst viele Nutzer/-innen einloggen. OneLog ist eine riesige Chance für die Schweizer Medienindustrie und ich freue mich darauf, das mitgestalten zu dürfen», lässt sich Oeschger in einer Mitteilung zitieren.

Sechs Verwaltungsräte bestimmt

Der Verwaltungsrat von OneLog wurde mit der Ernennung von Marco di Bernardo (CTO Pendlermedien, 20 Minuten), Christoph Zimmer (CPO Tamedia Digital Product) sowie von Seiten Ringier mit Kilian Kämpfen (Chief Technology & Data Officer) und Patrick Rademacher (Head of Strategy & Intelligence der Global Media Unit) komplettiert. Bereits im März 2021 wurden Marc Walder (CEO Ringier AG) als Verwaltungsratspräsident und Samuel Hügli (Mitglied der Geschäftsleitung der TX Group) als Vizepräsident des Verwaltungsrats berufen.

Login bei 20 Minuten und Ringier

Die formelle Gründung des Unternehmens OneLog ist per Ende Juni geplant. Bisher ist das Login nur bei 20 Minuten und allen Ringier-Titeln in Betrieb (persoenlich.com berichtete). Sobald CH Media und NZZ das gemeinsame Digital-Allianz Login einführen, beabsichtigen auch sie, sich an dem OneLog Joint Venture zu beteiligen. (pd/eh)