Wetalkwithyou: Simon Tuck übernimmt technische Führung

Publiziert am 16.12.2025

Simon Tuck verantwortet ab sofort die technologische Gesamtarchitektur, die Weiterentwicklung der Engineering-Prozesse sowie die Führung der Entwicklerteams. Gründer Michael à Porta konzentriert sich dadurch künftig auf die Unternehmensführung und strategische Entwicklung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Tuck bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Architektur und Umsetzung von Digital- und E-Commerce-Systemen mit. Zuletzt war er Head of Operations sowie zuvor Head of Digital bei Trust Square in Zürich, wo er unter anderem zentrale Systemlandschaften wie HubSpot, SharePoint und Okta SSO verantwortete und Teams in der Schweiz und im Nearshore führte. Davor war er Mitgründer und CTO von Livealytics, wo er eine IoT-Analytics-Plattform auf AWS entwickelte und skalierte.

«Mit Simon gewinnen wir eine aussergewöhnliche technische Führungspersönlichkeit», wird Michael à Porta, CEO von Wetalkwithyou, zitiert. Der Eintritt ermögliche es ihm, sich stärker auf die Unternehmensstrategie und das Wachstum der Dienstleistungen und Produkte zu fokussieren. Tuck ergänzt: «Wetalkwithyou verbindet technologische Tiefe mit echter Kundenorientierung und genau das motiviert mich.» (pd/cbe)