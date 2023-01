Telekommunikation: SMS wird es weiterhin geben

Nach dem Ende des MMS-Dienstes hat der Chef des Telekomunternehmens Salt Pascal Grieder für SMS-Nachrichten kein Ende in Aussicht gestellt. Die Textnachrichten seien zunehmend wichtig für Onlinedienste, sagte er in der Montagsausgabe von Blick.



Der Nutzerrückgang bei SMS, kurz für Short Messaging Service, sei nicht so gross wie bei MMS (Multimedia Messaging Service), sagte Grieder weiter.



Dies hängt ihm zufolge insbesondere mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung zusammen. Sie ist oft nötig, um sich etwa im Onlineshops, dem E-Banking oder seinem Krankenkassen-Konto anzumelden. Nutzerinnen und Nutzer erhalten via SMS einen Code, mit welchem die Onlinedienste ihre Autorisierung sicherstellen.



Salt hatte den MMS-Dienst am 10. Januar eingestellt. Auch Swisscom stellte den Dienst Anfang 2023 vollständig ein. Sunrise traf gemäss Medienberichten bisher noch keinen Entscheid. (sda/wid)