Talent Maps: So werden Meetings zum Spaziergang

Tagein, tagaus Online-Meetings. Seit Homeoffice durch die Coronapandemie Normalität ist, stehen in vielen Unternehmen Meetings via Videokonferenzen auf dem Programm. Man sitzt also tagein, tagaus vor dem Bildschirm – und verliert wertvolle Zeit, Konzentration und auch mal die Nerven. Das kann ernsthafte Folgen für die Gesundheit haben, denn: das Sitzen vor dem Bildschirm macht krank.

Zeit, Bewegung in diesen neuen Alltag zu bringen. Denn Bewegung verlängert das Leben: 10'000 Schritte täglich verbrennen 500 Kalorien. Schon bei mindestens 7000 Schritten täglich sinkt das generelle Sterblichkeitsrisiko um 50 bis 70 Prozent, wie eine US-Studie bei 38- bis 50-jährigen Frauen und Männern untersucht hat. Bewegung im Freien stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern regt den Stoffwechsel und die Sauerstoffzufuhr an, heisst es in einer Mitteilung.

Kreativer und produktiver

Mit dem Credo «Use your feet while you meet» verpackt das Digital-Start-up Talent Maps aus St. Gallen all diese Vorteile in die «Feeting»-App: «Unsere ‹Feetings› – also Meetings im Gehen – bewegen die Menschen und Teams wortwörtlich», wird Lucia Burtscher, Co-Gründerin und Erfinderin der «Feeting»-App zitiert. «Uns war es vor allem wichtig, mit unserer Idee etwas Bestehendes – eben Onlinemeetings – zu verbessern, die Zeit besser zu nutzen.»

Sitzungen über «Feeting» finden ohne Video statt. «Im ‹Feeting› lassen sich besonders gut unangenehme oder heikle Gespräche führen, weil ich dem Gegenüber nicht ständig konfrontativ in die Augen schaue», so Burtscher. Man könne auf das Gehörte besser und empathischer eingehen – ohne wackeliges Video, ohne Störgeräusche, ohne aufpoppende Mails oder durchs Bild huschende Familienmitglieder. Für besten Klang und Verständlichkeit und Schutz vor Verkehrs - oder Baulärm beim Spazieren sorgt die Unterdrückung der Hintergrundgeräusche.

In die App integriert ist ein Sprachassistent. «Er soll während dem ‹Feeting› die wichtigsten Ergebnisse aufnehmen und automatisch als Text an die gewünschte Mailadresse senden», erklärt Lucia Burtscher. Auch vorab eingetragene Besprechungshinweise sollen auf Audiobefehl vorgelesen werden, so dass kein Punkt auf der Agenda vergessen wird.

Early Adopters gesucht

Die Vollversion von «Feeting» soll mit diversen Features angereichert werden. In welche Richtung diese gehen, hängt stark davon ab wie die Early Adopters, die ersten Beta-User, die App nutzen und welche Funktionen sie zusätzlich brauchen. Es gibt zwei mögliche Richtungen: eher Richtung Spass, Aktivität und Tracking oder eher in Richtung Meeting-Möglichkeiten.

Für die Weiterentwicklung der Beta-Version werden noch 400 «early adopters» im DACH-Raum gesucht: Menschen, die Online-Meetings gern mit Bewegung verbinden und die App testen und mit ihren Ideen mitgestalten und erweitern wollen. (pd/cbe)