Publiziert am 25.02.2025

Das Media-Intelligence-Unternehmen Argus Data Insights hat die Übernahme des renommierten Social Index der Social Group am Dienstag in einer Mitteilung bekanntgegeben. Der Social Index, der die 50 einflussreichsten LinkedIn-Expertinnen und Experten im DACH-Raum auszeichnet, wird künftig von Argus Data Insights weitergeführt.

Mit der Übernahme baue Argus Data Insights sein Engagement in der digitalen Kommunikation weiter aus, heisst es weiter. «Wir freuen uns, den Social Index in unser Portfolio aufzunehmen. Argus Data Insights ist eine ausgewiesene Spezialistin im Bereich Social Analytics und nutzt diese Fähigkeiten für die Weiterführung des Social Index. Dieser Index bietet eine wertvolle Orientierungshilfe für alle, die LinkedIn-Services in Betracht ziehen», erklärt Oliver Spring, Group CEO von Argus Data Insights.

Der neue «Social Index – Die Top 50 LinkedIn Expert*innen DACH» erscheint am 12. März. Diese Online-Ausgabe zeichnet Persönlichkeiten in den Bereichen LinkedIn, Personal Branding und Social Selling aus. Das Team von Argus Data Insights Analytics wertet den Social Index faktenbasiert und transparent aus, wobei Kriterien wie Empfehlungen, bestätigte Kenntnisse, Followerzahlen sowie die Regelmässigkeit von Beiträgen, Artikeln und Newslettern berücksichtigt werden. Ausserdem fliessen die Vielfalt der Serviceleistungen, organisierte Events und die Sichtbarkeit durch LinkedIn Top Voice-Badges sowie Unternehmensseiten in die Bewertung mit ein. (pd/spo)