Insurtech-Start-up Helvengo in Liquidation

Insurtech-Start-up Helvengo ist in Liquidation

Das Jungunternehmen, an dem sich die TX Group vor beteiligt hatte, befindet sich gemäss SHAB in Liquidation.

Vor rund zweieinhalb Jahren hatte sich die Zürcher TX Group am Insurtech-Start-up Helvengo beteiligt. Nun befindet sich das Zürcher Jungunternehmen in Liquidation. Dies geht aus einem am Freitag publizierten Eintrag im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) hervor.