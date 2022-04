Gamification: Spielend 10'000 neue Bäume pflanzen

Pünktlich zum Frühling startet Climapower mit der ersten Klima-Competition. Die beiden Climapower-Initianten Dominic Eichenberger und Flurin Jenal lancieren zusammen mit dem Finanzinstitut Neon die erste Klima-Competition. «Der Ansatz von Climapower, Userinnen und User durch das Game für Klimathemen zu sensibilisieren, gefällt uns sehr. Ähnliches machen wir mit unserem nachhaltigen Konto Neon green. Deshalb freuen wir uns, Partner der ersten Klima-Competition zu sein», wird Julius, Co-Founder von Neon, in einer Mitteilung zitiert.

Nun sei die Schweizer Bevölkerung gefordert, sich bei Spiel und Spass für das Klima zu engagieren. Schaffen es Herr und Frau Schweizer, im April eine Million virtuelle Bäume im Klima-Mobile-Game zu pflanzen, wird Neon zusammen mit ihrem Klimapartner 10‘000 Bäume zu Gunsten des Klimas pflanzen. Die Rechnung ist relativ einfach: 100 virtuelle Bäume im Game, ergeben einen echten Baum in der Realität, heisst es.

Engagierte Klima-Superheldinnen und -Superhelden können sich im April bei den 30 Tages-Competition untereinander messen. Pro Tag gibt es eine Gewinnerin oder einen Gewinner. Am Ende des Monats verlost Neon unter allen teilnehmenden Menschen einen Überraschungspreis.

Für diejenigen, die nicht sinnstiftend gamen, sondern vielmehr sich über die Vielfalt des Waldes informieren wollen, können sich unter climapower.ch informieren. Auch im Game-App ist eine direkte Verlinkung zur Wissensplattform integriert.

Gamification mit Klimathemen

Nach einer halbjährigen Entwicklungsphase sind die beiden Initianten laut Mitteilung froh, dass es nun los geht. In den letzten Wochen und Monaten hätten sie zusammen mit den Vertreterinnen und Vertretern des Climaboards etliche Gespräche mit der Schweizer Wirtschaft gesucht und geführt. Der innovative Ansatz «Gamification mit Klimathemen» zu vereinen, sei ausnahmslos in den Gesprächen positiv bewertet worden. Trotz Anerkennung der Lösung und dem Bewusstsein der Klimasituation, sei die Schweizer Wirtschaft dennoch zurückhaltend in die Nachhaltigkeit zu investieren. «Über Nachhaltigkeit zu diskutieren, fällt den Menschen leicht, beim Investieren ins Klima harzt es noch», so Dominic Eichenberger.

Mit dem Game und der vernetzten Landingpage werde eine neue und zugleich nachhaltige Lösung geboten, die inspiriere. «Besonders für jüngere, zukunftsträchtige Zielgruppen bietet das Medium Game eine Sprache, die sie verstehen, ein Kommunikationskanal, dem sie zuhören. Millenials und Gen Z schauen kaum noch Fernsehen, lesen kaum Zeitung und haben Ad Blocker auf ihren Geräten installiert, hingegen lieben sie Games, Social Media und Onlinekommunikation», sagt Flurin Jenal.

Das Game «Climapower» kann hier heruntergeladen werden. (pd/cbe)