Blick TV: SRF-App erscheint vor Blick

Das SRF will der Lancierung vom neusten Streich der Blick Gruppe etwas entgegenhalten: Wer im App-Store von Apple nach dem neusten Digitalsender in der Schweiz sucht, bekommt als erstes die SRF-App vorgeschlagen. Klar gekennzeichnet als «Ad». Dies hat die NZZ am Sonntag entdeckt.

Gegenüber dem Sonntagsblatt hat ein SRF-Sprecher eingeräumt, dass seit Anfang 2020 eine «Installationskampagne» für die SRF-App läuft. «Standartmässig sind diverse Keywords hinterlegt, um potenziell interessierte Zielgruppen anzusprechen», sagte der Sprecher der NZZ am Sonntag. In diesen Schlagwörtern enthalten seien eben auch «diverse Medienhäuser».

Laut dem SRF sei das Budget für diese Kampagne mit «einigen hundert Franken» eher klein. (pd/lol)