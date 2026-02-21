Publiziert am 21.02.2026

Über 100 Schweizer Kreative aus Musik, Theater und Film haben sich zum «Service Public Kollektiv» zusammengeschlossen und ihre Nein-Parole musikalisch umgesetzt. Das Ergebnis ist ein Song samt Video mit dem Titel «Gratis git’s nur Propaganda». Aufgeschaltet wurde es am Freitag auf Youtube (persoenlich.com berichtete).

Nun ist das Video nicht mehr verfügbar. Auch das eingebettete Video der persoenlich.com-Meldung bleibt schwarz.

Das Kollektiv informierte am Samstagmorgen auf Facebook, dass sein Youtube-Channel vom Mutterkonzern Google gesperrt wurde. Angeblicher Grund: «zu schnell zu viele Klicks», die den Verdacht auf Bots erweckt hätten.

In der Folge hat das Kollektiv den Clip auf dem Youtube-Channel des Nein-Komitees erneut gepostet. (spo)