Comparis.ch: Steven Neubauer wird neuer Geschäftsführer

Der Internetvergleichsdienst Comparis stellt seine Führung künftig breiter auf: Die Kernmarke comparis.ch erhält per 1. März 2019 mit Steven Neubauer einen eigenen Geschäftsführer. Paul Kummer, der diese Funktion in den letzten fünf Jahren in Personalunion als Delegierter des Verwaltungsrates ausgeübt hat, fokussiert sich künftig auf die Gesamtleitung der Comparis-Gruppe.

Steven Neubauer war seit März 2014 Mitglied der Unternehmensleitung der NZZ-Mediengruppe und seit Januar 2015 Geschäftsführer der NZZ Medien (persoenlich.com berichtete). In dieser Position verantwortete der 42-Jährige alle Aktivitäten der NZZ Medien im B2C- und B2B-Bereich. Der gebürtige Deutsche studierte Betriebswirtschaft an der Universität Bayreuth und promovierte 2008 an der Universität Aachen im Bereich Innovationsmanagement. (pd/as)