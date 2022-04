Diaspora TV: Swisscom will Sender im Angebot

Das persoenlich.com-Interview mit Mark Bamidele-Emmanuel, Gründer und Chefredaktor von Diaspora TV, hat einen Stein ins Rollen gebracht. Der kleine Websender produziert neu auf Ukrainisch. «Ich wollte, dass Diaspora TV auch über das Kabelnetz empfangen werden kann, aber UPC, Swisscom und Salt haben bisher nicht auf unsere Anfrage reagiert», sagte Bamidele-Emmanuel gegenüber persoenlich.com.

Unmittelbar nach Erscheinen des Interviews wurde Diaspora TV von Swisscom kontaktiert. Das Telekomunternehmen bestätigt entsprechende Informationen. «Swisscom ist sehr interessiert an einer Aufschaltung und aktuell im Austausch mit Diaspora TV über die technische Machbarkeit», so Sprecherin Annina Merk am Dienstag auf Anfrage. Ob und wann Disapora TV von Swisscom aufgeschaltet wird, lässt sich im Moment noch nicht beantworten. (cbe)