Best of Swiss Apps 2021: Swisstopo holt sich den «Master»

Swisstopo gewinnt den Titel von «Master of Swiss Apps 2021». Das von Bundesamt für Landestopografie Swisstopo in Auftrag gegebene Projekt wurde umgesetzt durch Ubique Innovation. Swisstopo überzeugte somit nicht nur die 63-köpfige Jury, sondern auch die Leser des Netztickers wie auch die Zuschauer der Award-Night vom Mittwochabend im Zürcher Aura. Nebst dem Titel «Master of Swiss Apps 2021» holte das Projekt auch Gold in der Kategorie Functionality und Silber in der Kategorie Innovation, heisst es in einer Mitteilung.

Das Urteil der Jury: «Die Swisstopo-App ist ein genialer Meilenstein, welche die beliebten und berühmten Schweizer Landeskarten in digitaler Form auf die Smartphones begeisterter Wanderer, Biker, Bergsteiger und zahlreicher weiterer Nutzer bringt. Besonders gelungen ist das einfache Erstellen von Routen, die offline Funktionalität sowie die intuitive und schnelle Bedienung. Ein weiteres Highlight ist die ausgeklügelte und innovative Panorama-Funktion.»

Dieses Jahr fand die Award-Show dank des Schutzkonzepts im Rahmen einer festlichen Gala mit rund 350 Gästen statt.

58 Auszeichnungen in elf Kategorien

Mit der zunehmenden Bedeutung von mobilen Applikationen und Web-Apps verändern sich auch die Anforderungen an mobile Applikationen und Web-Apps. Unter den 183 Projekteingaben waren zahlreiche innovative Use Cases vertreten, welche laut Mitteilung «die Vielfalt der Schweizer App-Landschaft eindrucksvoll unter Beweis stellen». Von diesen 183 Projekteingaben schafften es 51 auf die Shortlist. Die 63-köpfige Expertenjury kürte daraus 10 Gold-, 20 Silber- und 28 Bronze-Gewinner.

Das sind die Kategorien-Goldgewinner:

«Business Impact»: EM.app

«Campaigns»: Runtime by Ochsner Sport

«Enterprise»: Numarics

«Conversational UI»: Swisscom Voice Assistant

«Extended Reality»: Remote AR Sales

«Functionality»: Swisstopo

«Innovation»: SMARTstop

«Mobile Web»: Digital Experience Platform Flughafen Zurich

«User Engagement»: Nature Detectives Mania

«User Experience & Usability»: Benevita

Die Gesamtliste aller Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner gibt es hier. (pd/cbe)