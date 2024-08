Internetnutzung: Tablets besonders beliebt bei Führungskräften

Publiziert am 06.08.2024

Vor allem 40- bis 60-jährige Führungskräfte nutzen Tablets überdurchschnittlich oft. Dabei ist es fast immer lediglich ein Zweitgerät zu Smartphones und Desktop-PCs, so die MA-Net-2024-2-Studie. Die aktuelle Ausgabe der Grundlagenstudie zur Internetnutzung wurde am Dienstag von der Wemf AG für Werbemedienforschung publiziert.

Die Nutzungsdaten lassen sich mit verschiedenen soziodemografischen und geografischen Angaben kreuzen. Die Ausgabe 2024-2 zeigt, dass der Anteil an Personen, die ein Tablet zur Nutzung des Internets verwenden, in den letzten drei Jahren stabil geblieben ist. 49,2 % der Personen geben an, ein Tablet zu verwenden. Im Jahr 2021 waren es 49 %.

Auffallend häufig wird das Tablet jedoch nur als Zweitgerät verwendet: Lediglich 0,4 % der Internetnutzerinnen und -nutzer geben an, ausschliesslich über das Tablet im Internet zu surfen. Für alle anderen ist der Desktop-PC oder das Smartphone die erste Wahl fürs Surfen im Internet.

Tägliche Nutzung

Personen, die ein Tablet nutzen, sind häufig zwischen 40 und 60 Jahre alt, haben eine hohe Bildung und arbeiten in einer Führungsfunktion. Insbesondere in der obersten Führungsebene sind Tablets beliebt.

Die Verteilung zwischen den Geschlechtern ist nahezu identisch. Diese Personen zeigen ein überdurchschnittliches Interesse an Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräten, Computern und Informatik. Daneben interessieren sie sich auch vermehrt für die Themen Wohnen und Einrichten, Kosmetik, Körperpflege, Schönheit, Kleidung und Mode. Zudem informieren sie sich oft über Geldanlagen, Finanzmärkte und die Börse.

Die Zielgruppe zeichnet sich auch durch häufiges Surfen im Internet aus: 96 % der Nutzerinnen und Nutzer von Tablets geben in der Studie MA Net an, täglich oder fast täglich im Internet unterwegs zu sein.

Die MA Net erhebt die Verbreitung des Internets insgesamt sowie dessen Nutzungsintensität. Analysiert wird die Schweizer und Liechtensteiner Wohnbevölkerung ab 14 Jahren. Die Studie erscheint zweimal jährlich. (pd/spo)