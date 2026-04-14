14.04.2026

Sunrise

Technische Störung legt Kundendienst lahm

Das Telekom-Unternehmen hatte zum Wochenstart 24 Stunden lang mit weitreichenden Störungen zu kämpfen. Insbesondere der Kundendienst und Verkaufsplattformen waren betroffen.
Sunrise: Technische Störung legt Kundendienst lahm
Von der 24-Stunden-Panne betroffen waren der Kundendienst, Online-Verkaufsdienste und ein Telefonieprodukt für KMU-Kunden. (Bild: Keystone/Ennio Leanza)
Publiziert am 14.04.2026

Begonnen hatten die Probleme am Montagnachmittag aufgrund einer Fehlkonfiguration einer internen Plattform aufgrund von Wartungsarbeiten. Betroffen waren gemäss der Medienstelle der Kundendienst, Online-Verkaufsdienste und ein Telefonieprodukt für KMU-Kunden. Bei der «Efon»-Telefonielösung sei es zu Problemen bei der Umleitung von Anrufen gekommen.

Festnetz-Internet, -Telefonie und -TV sowie mobile Kommunikationsverbindungen seien von der Störung grundsätzlich nicht betroffen, betonte ein Sunrise-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Bis zum Dienstagmittag seien die Probleme behoben worden. Beim Kundendienst könne es aktuell noch zu längeren Wartezeiten kommen. (awp/sda/spo)


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