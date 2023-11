Livingdocs: Thomas Stamm stösst zur Softwarefirma

Die Zürcher Softwarefirma Livingdocs erstellt und vertreibt das gleichnamige Redaktionssystem für Medienhäuser seit bald zehn Jahren. Nun verstärkt Livingdocs seine Kompetenzen in den Bereichen Produkt- und Prozessentwicklung für die Medienbranche mit zwei Neuzugängen.

Thomas Stamm war zuletzt stellvertretender Chefredaktor der NZZ am Sonntag und wird ab Dezember 2023 bei Livingdocs den Bereich Editorial Innovation & Client Partnerships weiterentwickeln, wie es in einer Mitteilung heisst. Stamm war zwei Jahrzehnte für die NZZ in verschiedenen Rollen tätig und hat dabei viel Erfahrung in der Transformation von Prozessen, Organisation und Geschäftsmodellen gesammelt. Unter anderem hat er sowohl bei der NZZ als auch bei der NZZ am Sonntag die Umstellung auf eine Digital First Produktion realisiert. Dazwischen hat er mit The Market auch ein reines Digitalprodukt als Projektleiter umgesetzt. Mit dieser Erfahrung werde er dazu beitragen, dass die Kunden Livingdocs noch effizienter und zielgerichteter einsetzen können, heisst es weiter.

«Thomas Stamm wird unsere Kunden mit seiner langjährigen Erfahrung dabei unterstützen, Livingdocs bestmöglich zur Bewältigung der kommenden Herausforderungen zu nutzen», wird Gabriel Hase, CEO und Gründer von Livingdocs, zitiert.







Sharon Funke stösst ab Dezember 2023 als Produktmanagerin zum Team, wie Livingdocs weiter schreibt. Sie war zuletzt Co-Leiterin des Technologie-Teams bei der Republik. Davor hat sie das Editorial Tech Team der NZZ geleitet. Das Team sei durch die Entwicklung digitaler Fomate massgeblich an der Transformation zu einer digitalen Produktion beteiligt gewesen. Funke hat Medieninformatik studiert soll ihr Verständnis für die Arbeit auf Redaktionen und ihre Leadership-Qualitäten im Produktentwicklungs-Team einsetzen.

«Sharon Funke wird uns helfen, noch bessere Lösungen für die Medienbranche zu entwickeln. Ich freue mich sehr, dass wir sie für diese Aufgabe gewinnen konnten», wird Beni Buess, Chief Product Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Livingdocs, zitiert. (pd/wid)