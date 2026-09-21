Zattoo: Tina Rodriguez übernimmt den CEO-Posten definitiv

Publiziert am 21.09.2026

Der Verwaltungsrat von Zattoo hat Tina Rodriguez zur CEO ernannt. Sie führt das Unternehmen seit April ad interim, nachdem Roger Elsener die Direktion von SRF übernommen und Zattoo verlassen hat (persoenlich.com berichtete). In ihrer neuen Funktion soll sie die strategische Transformation und das weitere Wachstum vorantreiben.

Rodriguez ist seit Januar bei Zattoo tätig, zunächst als Chief Consumer Officer, seit April zusätzlich als CEO ad interim. Zuvor hatte sie leitende Funktionen bei Liberty Global, Sunrise, UPC Schweiz und Unitymedia inne.

Seit ihrem Amtsantritt hat Zattoo nach eigenen Angaben mehrere Vorhaben umgesetzt. Dazu zählen eine Vermarktungspartnerschaft mit Ströer und der Einstieg ins eigene Fast-Channel-Geschäft mit Zeno True Crime. Im B2B-Bereich gewann Zattoo neue Kunden, darunter Joyn Schweiz für Zattoo Ingest. Zudem ging Zattoo Orchestrate bei Elisa Eesti, einem estnischen Anbieter von TV- und Entertainmentdiensten, erstmals in den Live-Betrieb.

Rodriguez «hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten mit klarer strategischer Führung geleitet, den Transformationsprozess konsequent weitergeführt und intern wie extern für Stabilität gesorgt. Diesen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen», wird Daniel Mönch, Verwaltungsratspräsident von Zattoo, zitiert.

Das Team habe in den vergangenen sechs Monaten viel bewegt und die Strategie der Transformation und Innovation in einem sich wandelnden Marktumfeld weiterentwickelt, betont Rodriguez ihrerseits. (pd/spo)