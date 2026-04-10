Apps with love: Tochterfirma in Kroatien gegründet

Publiziert am 10.04.2026

Die Digitalagentur Apps with love mit Sitz in Bern hat eine Tochtergesellschaft in Kroatien gegründet. Der neue Standort in Varaždin soll bestehende Partnerschaften festigen und zusätzliche Kapazitäten für die Entwicklung komplexer Individualsoftware schaffen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Team in Kroatien umfasst aktuell acht Fachkräfte in den Bereichen Konzeption und Design, Frontend-, Backend- und iOS-Entwicklung, Quality Assurance sowie Projektmanagement. Die Mitarbeitenden sind laut Unternehmen vollständig in die bestehenden Prozesse und Projektteams integriert – ein Modell, das Apps with love explizit vom klassischen Outsourcing abgrenzt.

Apps with love arbeitet nach eigenen Angaben bereits seit Jahren mit lokalen Partnern in Kroatien zusammen. Die Gründung des Tochterunternehmens führt diese Nearshore-Zusammenarbeit nun mit einer eigenen Basis im EU-Raum weiter. CEO Stephan Klaus nennt als Grund die steigenden technischen Anforderungen und den Bedarf an interdisziplinären Teams: «Mit dem neuen Standort in Kroatien stellen wir uns als Organisation widerstandsfähiger und flexibler auf. Für uns war entscheidend, dass wir auf gewachsene Beziehungen aufbauen können.»

Mit der Erweiterung beschäftigt die 2010 gegründete Agentur rund 60 Mitarbeitende an drei Standorten – Bern, Basel und Varaždin. (pd/cbe)