von Michèle Widmer

Game Entwicklerin Philomena Schwab zu Gast im «Creative Coffee» im Café Plüsch in Zürich-Wiedikon. (Kamera: Edith Hollenstein; Schnitt: Michèle Widmer)

Vor vier Jahren hat Philomena Schwab das Game-Studio Stray Fawn in Zürich mitgegründet. Ihr erstes Computerspiel «Niche – a genetics survival» verkaufte sich über 200’000 Mal. Auch der Nachfolger «Nimbatus» war ein Erfolg. Zurzeit arbeitet ihr 12-köpfiges Team am dritten Game namens «Nyoma». Die 30-Jährige hat 2017 den Master in Game Design der Zürcher Hochschule der Künste abgeschlossen. Sie sitzt im Vorstand der Swiss Game Developers Association und des Swiss Game Hub. Das Wirtschaftsmagazin Forbes zählte Schwab 2017 zu den «30 unter 30» im Bereich Technologie Europa. Im August 2019 erhielt sie den renommierten Hero Award an der Games-Messe Gamescom in Köln.

