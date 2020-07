Gegen Antisemitismus

Twitter-Boykott in Grossbritannien gestartet

Aus Protest gegen Antisemitismus in sozialen Medien sind zahlreiche Twitter-Nutzer in den digitalen Ausstand getreten. Sie folgten dem Aufruf der Initiative #NoSafePlaceForJewHate und kündigten an, ab Montagmorgen ihren Twitter-Account für 48 Stunden nicht zu benutzen.