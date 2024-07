Cybercrime: Verbrecher nutzen künstliche Intelligenz

IT-Störung

Computerpanne stört Systeme weltweit

Die weltweite IT-Panne hat am Freitag die Flugpläne an den Schweizer Flughäfen durcheinander gewirbelt. In Zürich durften am Morgen nur noch Flugzeuge mit Destination Zürich landen. Da die Flugsicherung Skyguide mit der Panne zu kämpfen hatte, gab es auch in Genf und Basel-Mülhausen Verspätungen und Flugausfälle.