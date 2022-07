Stark Esports: Verstärkung in Consulting und Kommunikation

Stark ergänzt das Schweizer Team mit zwei Neuzugängen. Per sofort nehmen Christoph Glaus, Director Consulting, und Jon Baumann, Director PR & Corporate Communications, ihre Funktionen für die Esports-Agentur auf.

Glaus und Baumann seien in der Schweizer Esports- und Gaming-Szene keine Unbekannten, heisst es in der Mitteilung. Ersterer war über zwei Jahre für den Esports & Gaming Bereich von Red Bull Schweiz verantwortlich und Zweiterer amtet zurzeit als Präsident des Schweizerischen Esports Verbands SESF.

Christoph Glaus blickt auf abwechslungsreiche berufliche Stationen in Kommunikation, PR, Beratung und Projektleitung zurück. In seiner Funktion bei Red Bull baute der 36-Jährige das Esports- & Gaming-Engagement der Gruppe in der Schweiz von Grund neu auf. Tätigkeiten unter anderem bei Microsoft und Jung von Matt zeugen von Erfahrungen in verschiedensten Branchen und Positionen. Bei Stark wird sich Glaus der Weiterentwicklung des Consultings sowie der Betreuung von neuen Kunden widmen.

Jon Baumann hat zuletzt Regionalentwicklung und Standortförderung für die Region Oberaargau betrieben. Zuvor war er bei einer Schweizer Versicherung und danach beim Verlegerverband Schweizer Medien für die politische Interessensvertretung und Kommunikation zuständig. Baumann kümmert sich um die Implementierung einer frischen Corporate Communication der 1337 Gruppe und unterstützt die einzelnen Brands in kommunikativen Belangen, heisst es.

Die beiden neu geschaffenen Funktionen sollen die gruppenweite Geschäftsleitung rund um Michael Bieri und Dennis Andreas Nirtl entlasten und die Professionalisierung der Bereiche weiter vorantreiben. (pd/wid)