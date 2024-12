Wrapped-Kampagne

Spotify wirbt mit Nemo in Basel

Am Marktplatz in Basel ist aktuell ein riesiges Out of Home-Plakat mit dem Schweizer Gesangstalent zu sehen.

