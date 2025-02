Google Maps: Vom Schreibtisch in die Hosentasche

Publiziert am 08.02.2025

Pro Jahr werden mit dieser Hilfe weltweit knapp 780 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Als Google Maps vor 20 Jahren am 8. Februar 2005 in den USA als Desktop-Anwendung für den Webbrowser gestartet wurde, gab es bereits Online-Karten von anderen Anbietern.

Der beliebteste Dienst damals stammte von Mapquest, doch die Nutzung war längst nicht so flüssig möglich, wie man das heutzutage gewohnt ist. Das lag zum einen an den langsamen Datenverbindungen, wie sie damals üblich waren. Aber vor allem die Tatsache, dass die Karten bei jeder Ausschnittänderung erneut in Echtzeit erstellt werden mussten, trug zu der mässigen Benutzererfahrung bei.

Durchbruch mit Kacheln



Erst mit dem Mapping-Projekt namens «Where 2 Technologies» gelang den dänischen Brüdern Lars und Jens Eilstrup Rasmussen 2003 der konzeptionelle Durchbruch, der zwei Jahre später Google Maps ermöglichen sollte: «Wir zeichnen einfach alle Karten im Voraus in Kacheln», sagte Jens seinem Bruder. «Und dabei stecken wir viel Rechenleistung in die Erstellung, damit sie wirklich schön werden.» Die Kacheln sollten dann auf der Website zusammengesetzt werden.



Doch nach dem Platzen der Internetblase im Jahr 2002 war es zu diesem Zeitpunkt kein einfaches Unterfangen, Geldgeber für die konkrete technische Umsetzung der bahnbrechenden Idee zu finden. Die beiden Brüder standen 2004 kurz vor der persönlichen Insolvenz,

bevor 2004 über den Risikokapitalgeber Ram Shriram Kontakte zu Google geknüpft wurden.



Danach ging alles rasant: Im Oktober 2004 übernahm Google «Where 2 Technologies» und verwandelte das Projekt in das, was fünf Monate später zu Google Maps werden sollte. Die Übernahme war Teil einer strategischen Massnahme von Google im Wettstreit mit Yahoo, zu der auch der Kauf von Keyhole gehörte, einem Unternehmen für die Visualisierung von Geodaten. Im Einkaufskorb von Google landete auch ZipDash, ein Start-up zur Analyse von Verkehrsdaten, um voraussichtliche Ankunftszeiten und Verzögerungen auf der Strecke anzuzeigen. Diese drei Übernahmen bildeten die Grundlage für den Start von Google Maps am 8. Februar 2005 in den USA.



Vom Schreibtisch in die Hosentasche



Gut ein Jahr später am 26. April 2006 startete Google Maps auch in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien. Inzwischen hat Google mehr als 250 Länder kartografiert. Neun Monate später sorgte dann Apple für einen grossen Auftritt. Als Apple-Mitbegründer Steve Jobs am 24. Januar 2007 in San Francisco das erste iPhone vorstellte, war Google Maps auf jedem Apple-Smartphone vorinstalliert. Im September 2008 erhielt auch das Google-eigene Mobilbetriebssystem Android seine Karten-App. Die Kartenanwendung wanderte damit vom Schreibtisch in die Hosentasche und wurde allgegenwärtig.



Google war bis zu diesem Zeitpunkt bei der Berechnung der Karten fast ausschliesslich auf Daten von Spezialanbietern angewiesen. Doch das sollte sich ändern. Der Konzern begann im Mai 2007 damit, eigene Kartendaten mit Kamerafahrzeugen zu sammeln. Daraus ging auch der Dienst Street View mit Fotos von Strassenzügen hervor. Um Bilder an schwer zugänglichen Stellen einzufangen, hat Google später dann nicht nur auf Kameraautos gesetzt, sondern auch auf Schneemobile, Boote, Schafe, Kamele und sogar Pfadfindergruppen.



20 Jahre nach dem Start ist Google Maps ist ein wichtiger Bestandteil des Werbegeschäfts des Konzerns. Geld verdient Google dabei unter anderem durch die Integration von Werbeanzeigen in Google Maps. Mit seinen Geo-Daten und der Kartendarstellung ist Google inzwischen aber auch ein Zulieferer der Automobil-Branche. So verlässt sich der Elektroauto-Hersteller Polestar vollständig auf die Daten des Internet-Konzerns. Andere Hersteller wie Mercedes-Benz kombinieren die Google-Dienste mit Daten von Spezialanbietern wie Here Technologies.



KI erkennt Strassenänderungen



Technologisch steht bei Google Maps aktuell die Integration von Funktionen Künstlicher Intelligenz im Vordergrund. So sollen Änderungen in der Verkehrsführung möglichst schnell erkannt werden, wenn plötzlich eine Strasse gesperrt oder eine Ampelkreuzung in einen Kreisverkehr umgewandelt wurde.



KI soll aber auch bei der Bedienung des Dienstes helfen. So soll man künftig Google Maps beispielsweise fragen können, welche Orte in einer bestimmten Entfernung sich eignen, den Geburtstag der acht Jahre alten Tochter feiern zu können. (sda/dpa/awe)