Teleboy: Walter Zollinger wird CEO

Publiziert am 21.09.2026

Walter Zollinger übernimmt per 1. Oktober die Position des CEO von Teleboy. Er folgt auf Victor Masopust, der die operative Leitung abgibt, teilt das Telekomunternehmen mit. Masopust wird neu Mitglied des Verwaltungsrats.

Zollinger ist Partner der Tom Talent Holding AG, der Hauptaktionärin von Teleboy. Laut Mitteilung war er bereits früher in der Geschäftsführung und später im Verwaltungsrat des Unternehmens tätig. Teleboy spricht beim Wechsel an der Spitze von Kontinuität.

Masopust prägte die Entwicklung von Teleboy nach Angaben des Unternehmens rund 14 Jahre lang. In dieser Zeit wuchs Teleboy vom Online-TV-Guide und Streaminganbieter zu einem Schweizer Telekommunikationsanbieter mit TV, Internet, Festnetz und Mobile. (pd/spo)