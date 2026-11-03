Swiss Films: Oliver Rosa wird Stiftungsratspräsident

Publiziert am 03.11.2026

Der Stiftungsrat von Swiss Films hat Oliver Rosa zum neuen Präsidenten gewählt. Er tritt das Amt am 1. Januar 2027 an, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte.

Rosa ist Managing Partner und Director Artists & Brands der Gadget Entertainment Group. Zuvor hatte er verschiedene Funktionen bei Warner Music Switzerland inne und leitete bis 2007 die Schweizer Niederlassung. Danach gründete er die Swiss Music Awards. Seit 2017 ist er in leitenden Positionen bei Gadget Entertainment tätig. Erfahrung in der Filmbranche bringt er gemäss seinem Lebenslauf nicht mit. Der Stiftungsrat sieht darin laut Mitteilung die Chance, Erfahrungen aus der Musikindustrie aufzunehmen und daraus «neue Impulse für die Filmbranche zu gewinnen». Ob Rosa seine Funktionen bei Gadget beibehält, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

«Die Kreativwirtschaft leistet nicht nur einen wichtigen kulturellen Beitrag für unsere Gesellschaft, sondern ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor», lässt sich Rosa zitieren. Er wolle dem Schweizer Film «weitere Sichtbarkeit und Relevanz im In- und Ausland» verleihen.

Rücktritt bereits Anfang 2026 entschieden

Catherine Mühlemann präsidiert die Stiftung seit 2021. Die Medienunternehmerin hatte laut Mitteilung bereits Anfang 2026 entschieden, das Amt abzugeben, um sich auf ihre Verwaltungsratsmandate zu konzentrieren. Die Stiftung schreibt ihr die Neuausrichtung der Organisation, Digitalprojekte sowie Auftritte an den Festivals von Cannes und Venedig zu. Zudem wurde unter ihrer Leitung im Rahmen des erweiterten Leistungsauftrags des Bundes eine Filmpromotion im Inland lanciert. «Für mich ist daher der richtige Zeitpunkt gekommen, die Stiftung 2027 in neue Hände zu übergeben», wird Mühlemann zitiert.

Mit dem Wechsel wird auch das Vizepräsidium neu besetzt. Stiftungsrätin Silvana Imperiali Chételat übernimmt es von Christoph Daniel, der im Gremium bleibt. Claire E. Schnyder, seit 2019 Mitglied und frühere Verwaltungsdirektorin der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), verlässt den Stiftungsrat.

Swiss Films wurde 2004 von der Filmbranche gegründet und arbeitet im Auftrag des Bundesamts für Kultur (BAK). Die Stiftung vertritt Schweizer Filme, Serien und XR-Projekte an internationalen Festivals und Märkten. Sie leistet Unterstützungsbeiträge und betreibt mit dem «Swiss Films Portal» eine öffentlich zugängliche Filmdatenbank. Die Geschäftsstelle wird vom Team um Nicola Ruffo geführt. (pd/cbe)