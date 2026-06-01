Publiziert am 01.06.2026

Technologisch basiert die neue Plattform der Bringhen Group auf einem Headless CMS, das Content-Management und visuelle Darstellung entkoppelt. Dadurch lassen sich Inhalte unabhängig von Endgerät oder Kanal ausspielen. Die Plattform ist zudem direkt mit Social-Media- und Newsletter-Tools verknüpft, was laut Mitteilung schnellere Content-Prozesse ermöglichen soll. Daneben wurde die Informationsarchitektur auf moderne Such- und KI-Anforderungen ausgerichtet sowie eine flexible Mehrsprachigkeit integriert.

Auslöser des Relaunchs war laut Mitteilung das Wachstum der Bringhen Group: Mehrere Geschäftsbereiche, ein Online-Shop sowie umfangreiche redaktionelle Inhalte hätten die bisherige Website an ihre Grenzen gebracht. Dominik Chanton, Leiter Marketing der Bringhen Group, wird mit dem Hinweis zitiert, die neue Website mache «die Vielfalt der Bringhen Group klarer, moderner und kundenfreundlicher sichtbar». (pd/nil)