Den Schokoladen-Geschmack von Caotina gibt es nun auch für unterwegs. Für gute Vibes sollte auch die interaktive Plakat- und Sampling-Aktion sorgen, welche die Zürcher Creative Agency Inhalt und Form für Caotina umgesetzt hat. Und zwar mit dem Verteilen von Komplimenten, was bei Schweizerinnen und Schweizer ja nicht gerade an der Tagesordnung liegt. Schon gar nicht an einem hektischen Ort wie dem Zürcher Hauptbahnhof, wo täglich tausende Passantinnen und Passanten vorbeistressen.

Also wurde inmitten der Zürcher Bahnhofshalle ein E-Panel aufgebaut, das auf den ersten Blick für ein normales Werbeplakat gehalten werden konnte. Doch die Caotina-Flasche auf dem Plakat überraschte die vorbeilaufenden Passantinnen und Passanten, in dem sie nicht statisch blieb, sondern zum Leben erwachte und unter dem Motto «Das Herz auf der Zunge» unterhaltende Komplimente verteilte.

Die charmante Stimme sowie die Mimik der Caotina-Flasche stammte von der Comedienne Reena Krishnaraja, dem SRF 3 Best Talent Comedy 2022, wie es in der Mitteilung heisst.

Mit einer ausgeklügelten Kombination aus Face- und Audiotracking, Animationssoftware sowie Steuerungsprogrammen konnte Inhalt und Form Stimme, Mimik und Bewegungen der Comedienne in Echtzeit auf die Animation übertragen. Zur Freude der Schokoladen-Fans wurden nebst den Komplimenten aber auch Caotina Drinks verteilt.

Eine Aktion, die auf charmante Art moderne Technik mit menschlicher Herzlichkeit kombinierte und bei den Passantinnen und Passanten für eine herzerfrischende Abwechslung und ein Lächeln sorgte, wie die Agentur schreibt.

Das Caotina-Plakat kommt auch online, in Form von Social Media-Ads und Youtube-Ads zum Zug. Die Ads verlinken auf die Landingpage www.caotina.ch/herzaufderzunge mit einem Wettbewerb, bei dem es schokoladige Preise zu gewinnen gibt.

