Digital Board Academy: Wenn Verwaltungsräte die Schulbank drücken

Vielen Unternehmen fehle die Digitalkompetenz nicht nur auf Ebene der Geschäftsleitung, sondern vor allem auch auf der Verwaltungsrats-Ebene, schreibt Digital Board Academy in einer Mitteilung. Gerade dort sei die Auswahl an «digital first»-Denkenden sehr klein bis nicht existent. Mit der neu lancierten «Digital Board Academy» sollen sich Mitglieder des Verwaltungsrates in zwei Abendmodulen in Digital-Themen wie Datenaustausch, Big Data, digitale Strategie, Cyberbedrohungen und der Entwicklung von Smartphone-Technologie weiterbilden können. Der Lehrgang wird in einem ersten Schritt in Zürich, Bern und Basel angeboten.

Lanciert wurde das Programm von Maurice Nyffeler und Dominic Lüthi. Nyffeler ist Transformationsexperte mit Fokus auf Business und Kultur. Lüthi hat gemäss Mitteilung die erste digitale Vermittlungsplattform für Verwaltungsräte, Stiftungsräte und Beiräte in der Schweiz initiiert. Ausgehend von diesem beruflichen Background hätten sie erkannt, dass digitale Transformation für die meisten KMUs ein brennendes Thema sei, welches aber aus Unwissenheit oder Unverständnis oft vernachlässigt werde und sich im schlimmsten Fall negativ auf die Zukunftsperspektive eines Unternehmens auswirken könne.

«Unser Ziel war es, einen Lehrgang zu entwickeln, der Verwaltungsratsmitgliedern genügend Know-how gibt, die Digitalisierung bei der Entwicklung der langfristigen Unternehmensstrategie miteinzubeziehen. Mit diesem Wissen werden Boardmitglieder zudem für Unternehmen effektiver und für den Markt attraktiver», sagt Lüthi gemäss Mitteilung. Nyffeler fügt an: «Die digitale Transformation bringt nicht nur technologische Herausforderungen mit sich, sondern fordert auch kulturell gesehen eine ganzheitliche Entwicklung. Das ist für viele Unternehmensverantwortliche eine grosse Herausforderung, auf die wir in Digital Board Academy ebenfalls eingehen.»

Bereits wurden erste Module der Digital Board Academy durchgeführt. Die Rückmeldungen zeigten, dass sich viele Unternehmen um das Thema Digitalisierung zwar kümmern, das Thema auf Stufe Verwaltungsrat jedoch noch nicht überall angekommen sei. (pd/maw)