Hannes Grassegger, geboren 1980, ist Ökonom und investigativer Reporter beim «Magazin» von Tamedia. Seine Texte über die Auswirkungen der Digitalisierung erschienen unter anderem in «The Guardian», «Zeit» und der NZZ. Seine Enthüllungsrecherchen über Cambridge Analytica (gemeinsam mit Mikael Krogerus) und Facebooks geheime Löschzentren (gemeinsam mit Till Krause und Julia Angwin) sorgten weltweit für Aufsehen. Vor Kurzem lancierte er den Vorschlag für ein öffentlich-rechtliches Netzwerk für die Schweiz (persoenlich.com berichtete).





