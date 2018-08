Am Donnerstag, 23. August, fand in den neuen Räumlichkeiten der Zürcher Digital-Marketing-Agentur Webrepublic die offizielle House-Warming-Party statt. Der Umzug in das Bürogebäude in der Enge wurde nötig, weil Webrepublic seit der Gründung vor neun Jahren auf rund 160 Mitarbeitende gewachsen ist – und die Büros am bisherigen Standort, der Mühle Tiefenbrunnen, aus allen Nähten platzten. Bereits kurz nach dem Umzug konnte persoenlich.com einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Neben der Hausführung gab es am House-Warming ein Flying Dinner, sowie Reden von Tom Hanan, CEO und Gründer der Webrepublic, Nicolas Bürer, Chief Executive Officer, Digitalswitzerland und SECA Business Angel of the Year, sowie Manuel P. Nappo, Director MAS Digital Business.

Die Redner beleuchteten Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung mit Blick auf Kommunikation und Unternehmertum, Bildung sowie den Wirtschaftsstandort Schweiz. Dies schreibt die Agentur in einer kurzen Mitteilung über die Party. Ein musikalische Glanzlicht habe Crimer gesetzt, der bei Webrepublic als Kundenbetreuer arbeitet.



Das Open-Space-Konzept der Büros erlaubte es den über 300 Gästen, entspannt drinnen und auf der Dachterrasse auch draussen zu feiern. (pd/eh)