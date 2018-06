Webrepublic: Das sind die neuen Büros in Zürich-Enge

von Edith Hollenstein

Die Füsse auf dem Sitzsack, den Daumen am Smartphone. Sortiert die Mitarbeiterin grad Tinder oder checkt sie so, ob die Ads für einen Kunden wie geplant ausgespielt wurden? Von aussen ist das nicht so klar, wahrscheinlich auch nicht für die Chefs. Aber: So sieht Arbeiten aus bei Webrepublic. Die Digitalmarketing-Agentur ist vor zwei Wochen an den neuen Standort in Zürich Enge gezogen.





























Am früheren Ort in der Mühle Tiefenbrunnen wurde der Platz knapp, die Kommunikation mühsam. «Wir haben eine neue Location im Zentrum von Zürich gesucht, die wir entsprechend unseren Vorstellungen ausbauen können», sagt Tom Hanan bei einem kurzen Rundgang gegenüber persoenlich.com. Der Mitgründer und Chef von Webrepublic hat sogar sein erstes Segelschiff hier aufgestellt. Mit Corporate-Identity-konform ausgepolsterten Kissen dient es als Sitzungszimmer (so genannte Pow-wow-Zone), genauso wie eine Vielzahl an Nischen, Theken, Sofas, Liegestühlen oder ein Holzhaus aus dem Baumarkt. Diese Ausstattung soll eine Atmosphäre schaffen, in der sich Mitarbeiter auch spontan, abseits von eigens einberufenen Meetings, austauschen können und «sich noch wohler fühlen und damit effizienter und kreativer arbeiten werden», so Webrepublic in einer Mitteilung.

150 Mitarbeiter sind sich nun in der neuen Umgebung am Eingewöhnen. Wobei sie sich aber nicht um viel kümmern müssen. Zwischenverpflegungsmöglichkeiten wie Getränke und Obst bietet die eigene Firma, einen Ruheraum sowie einen Trainingsraum für Yoga-Begeisterte gibt es ebenfalls.

Um «die einmalige Kultur, die sich in der Mühle Tiefenbrunnen entwickelt hatte, in das neue Hauptquartier zu übertragen», sollen die Büros nicht durch Designermöbel glänzen. Sie sollen durch eine Innenarchitektur überzeugen, «die mit einem ausgefeilten Farb- und Raumkonzept den kreativen Geist des Teams reflektiert».