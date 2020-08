Sie sind klein und sehr beliebt: Die Rede ist von Emojis. Sie sind aus der täglichen Kommunikation auf Twitter längst nicht mehr wegzudenken. Denn: Auf Twitter tauschen sich die Nutzer in einem öffentlichen Dialog über alle Themen aus, die ihnen wichtig sind. Und Emojis bieten eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken und eigene Bedürfnisse zu äussern. Erst recht in einem so aussergewöhnlichen Jahr wie 2020, in dem Corona die Welt bewegt, wie es in einer Mitteilung heisst. Das aktuelle Twitter-Emoji-Ranking zeigt die beliebtesten Emojis auf Twitter im Zeitraum vom 1. Januar bis 10. Juli 2020.

Das Gesicht mit Freudentränen in den Augen ist Spitzenreiter der Twitter-Emoji-Charts. Überall dort, wo es humorvoll zugeht, kommt dieses Emoji zum Einsatz. Dahinter folgen das laut weinende Gesicht, das Bittgesicht, das sich vor Lachen auf dem Boden wälzende Emoji und das freundlich lächelnde Gesicht mit Herzchen-Augen. Den sechsten Platz belegt das nachdenkliche Gesicht, gefolgt vom Feuer-Emoji und das lächelnde Gesicht mit drei Herzen. Das Gesicht mit rollenden Augen und das denkende Gesicht belegen Platz neun und zehn.

Besonders auffällig: Als absoluter Chartbreaker 2020 schafft das Bittgesicht mit einer gesteigerten Nutzung von +415 Prozent den Sprung von Platz 16 (2019) aufs diesjährige Twitter-Treppchen (Platz 3). Ein Grund dafür könnte Corona sein, wie es in der Mitteilung heisst. Denn gerade in Covid-19-Zeiten würden sich die Nutzer in vielen Tweets eine Verbesserung ihrer Lebenssituation wünschen.

Einen grossen Sprung in die Twitter-Top-10 haben nicht zuletzt das Feuer-Emoji (von Platz 28 in 2019 auf Platz 7 in 2020, +290 Prozent) sowie das lächelnde Gesicht mit drei Herzen (von Platz 14 in 2019 auf Platz 8 in 2020, +119 Prozent) hingelegt. Auch hier könnte Corona eine Rolle gespielt haben: Das Flammen-Emoji wird auf Twitter häufig bei besonders dringlichen Anfragen oder kritischen Nachrichten verwendet. Das Gesicht mit den Herzen ist eine echte Sympathiebekundung, die bei guten Wünschen in schweren Zeiten gerne genutzt wird.

Die Corona-Charts

Doch nicht nur in den Top 10 hinterlässt das Coronavirus bei der Emoji-Nutzung auf Twitter seine Spuren. Welche Emojis im Zusammenhang mit Covid-19 besonders häufig zum Einsatz gebracht werden, hat sich Twitter in einer gesonderten Auswertung angesehen. Unter dem Hashtag #Stayathome führt das Haus- oder auch Zuhause-Emoji das Corona-Ranking auf Twitter klar an. Gleich dahinter folgen die Mikrobe, die von vielen Twitter-Nutzern als Symbol für den Covid-19-Erreger genutzt wird, und das Haus mit Garten. Auf Platz vier findet sich das Gesicht mit Atemschutzmaske, das in Zeiten der Maskenpflicht verstärkt verwendet wird. Den fünften Rang belegt das Polizeilicht, das in vielen aktuellen Meldungen und Diskussionen um die Einhaltung der Corona-Regeln zum Einsatz kommt.

Unabhängig von Corona verzeichnet die nach links zeigende Hand das grösste Wachstum: Das Zeige-Emoji liegt auf Twitter voll im Trend (+3299 Prozent) und wird häufig genutzt, um auf bestimmte Inhalte oder Links in den Tweets zu verweisen. Einen grossen Sprung in der Beliebtheit haben auf Twitter zudem der Einkaufswagen (+2419 Prozent), das Konfetti-Emoji (+1940 Prozent), die Hibiskusblüte (+965 Prozent) und die Krone (+594 Prozent) gemacht. (pd/cbe)